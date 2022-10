Mette Frederiksen: Sosu'er skal ikke vurderes på religion

- Det eneste, man skal vurdere jer på, er, om I passer jeres arbejde. Ikke hvordan I ser ud, eller hvilken region I måtte tilhøre, siger Mette Frederiksen ifølge DR.

Spørgsmålet fra eleven faldt to dage efter, at de blå partier blev stillet samme spørgsmål af en journalist fra Ekstra Bladet på et pressemøde om at give borgere friere valg på blandt andet ældreområdet.

Her gav både Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, og Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, udtryk for, at det skulle være muligt for ældre at fravælge muslimske hjemmehjælpere med hovedtørklæde.