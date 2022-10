Venstre sigter mod at løfte psykiatrien markant kort efter bred aftale

- Havde det her vedrørt kræftpatienter, så havde ingen fundet sig i, at der kun var finansiering i to år. Aldrig. Og det skal vi heller ikke acceptere, når det gælder psykiatrien, siger hun på pressemødet.

Venstre vil ifølge den politiske ordfører indkalde til forhandlinger på sundhedsområdet som det første, hvis partiet får regeringsmagten efter et valg.

Med udspillet vil Venstre blandt andet styrke den tidlige og forebyggende indsats, særligt for børn og unge, inden det udvikler sig til alvorlige psykiske lidelser. Det kan nemlig ”kaste lange skygger ind i voksenlivet”.

Desuden vil partiet skabe større kapacitet, sådan at man bedre kan behandle mennesker med svære psykiske lidelser.

Bedre Psykiatri, som er en landsdækkende forening for pårørende til psykisk syge, vurderer, at udspillet i vid udstrækning opfylder de behov, som Sundhedsstyrelsen har påpeget.

- Med initiativer på 4 milliarder kroner kan man komme rigtig langt i forhold til Sundhedsstyrelsens oplæg, som der er stor tilslutning til fra alle faglige organistioner. Jeg synes, at det ser rigtig fornuftigt ud, siger generalsekretær Jane Alrø Sørensen.

I udspillet savner hun dog et tydeligere blik på kommunerne.

- Hvis vi rigtig skal have succes i behandlingen, skal vi have et stærkere blik for sammenhængen med socialpsykiatrien. Så jeg savner, at Venstre tænker det ind. Men når det er sagt, så kommer vi rigtig langt med de penge.