- Når man i starten af en valgkamp melder ud, at man foretrækker det brede, så er det meget bindende, siger hun.

Statsminister Mette Frederiksen åbnede hen over sommeren for, at hun kunne stå i spidsen for en bred regering.

Men dengang lød det stadig, at Socialdemokratiet gik til valg på at fortsætte den nuværende regering.

Det ændrede sig ved valgudskrivelsen. Her lød det, at partiet nu gik til valg på en regering over midten.

- Vi vil have en bred regering med partier på begge sider af den politiske midte, sagde statsministeren, da hun udskrev valg på Marienborg.