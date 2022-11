Hun gik fra EU-Parlamentet og ud i lobbyen

Oversætter som lobbyist

I den forbindelse kæmpede hun blandt andet for at overbevise danskerne om at stemme ja til euroen ved folkeafstemningen den 28. september 2000. Det lykkedes som bekendt ikke, da 53,2 pct. af vælgerne stemte nej til at afskaffe forbeholdet.

Efter tiden i EU-Parlamentet skiftede hun til virksomheden Kreab Gavin Anderson, der har repræsenteret store selskaber som Google, Goldman Sachs og UBS.

Rollen som lobbyist har ofte en negativ klang i den offentlige debat. Men Karin Riis-Jørgensen så selv sin rolle som en slags hjælper for EU-parlamentarikerne.

»Jeg er en oversætter mellem meget tekniske sager, som det ofte er i Europa-Parlamentet for den folkevalgte, og så den, der har skoene på i den enkelte virksomhed eller organisation,« sagde hun i 2014 i et interview med Altinget.