Man siger, at en ræv altid har flere udgange.

Det snu dyr sørger altid for at have en ekstra udvej af rævehulen – hvis den ikke kan komme igennem den ene vej, er der altid et alternativ, den kan ty til.

En af Christiansborgs allermest snu ræve vender tilbage ved dette folketingsvalg. Den tidligere Venstre-statsminister Lars Løkke Rasmussen har ikke alene stiftet sit nye parti Moderaterne – han står i øjeblikket i meningsmålingerne også til at brage ind i Folketinget og til at kunne få helt afgørende betydning for, hvilken regering der kan dannes efter valget.