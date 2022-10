Alex Vanopslagh trækker også i land i tørklædedebat

Derfor lyder svaret nu, at han ”begynder at hælde til et nej”.

Tirsdag svarede Alex Vanopslagh ellers ja til, at man skal kunne ”frabede” sig plejepersonale med tørklæde, ”hvis det er lovligt inden for menneskerettighederne”.

- Jeg vil gerne give ældre ret til at kunne sige nej til en hjemmehjælper, hvis ikke de er trygge ved vedkommende. Men jeg kommer ikke til at problematisere, at der er nogen, der har hovedtørklæde på, sagde LA-formanden til Politiken tirsdag.

Debatten om, hvorvidt man kan afvise en hjemmehjælper med tørklæde tog fart tirsdag, da Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen på et pressemøde blev bedt om at svare ja eller nej til, om ældre skal have lov til at afvise muslimske hjemmehjælpere, der bærer tørklæde.