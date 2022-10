Venstre vil give skattelettelser for milliarder i 2030-plan

- For det er helt afgørende, at det bedre skal kunne betale sig at arbejde, og vi synes også, at det er rimeligt, at skatteborgerne kan beholde flere af deres egne penge.

- Lige nu er der mange familier, som er dybt pressede på privatøkonomien, og de har brug for, at vi viser en vej, som giver dem bedre økonomisk tryghed, siger han med henvisning til den galopperende inflation og de stigende priser.

Venstre anviser kun konkrete skattelettelser for omkring 3,7 milliarder kroner i planen.

Tre milliarder kroner skal bruges til at give et fradrag til folk, der går fra deltid til fuldtid på arbejdsmarkedet.