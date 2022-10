Ifølge Ekstra Bladet omhandler regningen på 30.000 kroner alene dobbelt husførelse i 2021.

Dermed er der fortsat ikke afklaring for, hvorvidt LA-lederen skal betale penge tilbage for sidste halvdel af 2020 samt første halvår af 2022.

Ifølge Liberal Alliances pressetjeneste skyldes den manglende afklaring, at ”der stadig er ved at blive indhentet oplysninger hos Københavns Kommune for 2020 og 2022”. Det oplyser partiet til Ekstra Bladet.

Alex Vanopslagh har også fortalt Information, at han aldrig har sat sig ind i reglerne for Folketingets medlemsboliger. Han har nemlig ikke læst reglerne og betingelserne for den aftale, han har skrevet under årligt i de seneste tre år.

Siden sagen er kommet frem, har Alex Vanopslagh meddelt, at han har opsagt lejligheden i Struer og medlemsboligen i København. Han er i stedet flyttet ind hos sin kæreste.