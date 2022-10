Enhedslisten vil halvere billetpriser i offentlig transport

- Så vi vil gerne gøre noget for at styrke den offentlige transport, siger hun.

Forslaget kommer dog til at koste en del, som det fremgår i partiets udspil.

Enhedslisten har anslået, at der skal bruges seks milliarder kroner på at halvere priserne i et år.

Pengene vil partiet finde ved at sløjfe en række planlagte motorvejsprojekter, der er aftalt som en del af Infrastrukturplanen for 2035.

Men Enhedslisten står selv uden for delen af aftalen, der netop handler om nye motorveje. Derfor kan partiet ikke alene rykke ved flertallet.

Spørgsmål: Er der ikke urealistisk at forestille sig, at finansieringen skal komme fra en delplan for motorvejene, I ikke selv er med i?