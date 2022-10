44 dage efter, at statsminister Mette Frederiksen åbnede for at drøfte bedre løn til offentligt ansatte, lover hun flere svar om det omstridte forslag.

»Vi vil selvfølgelig, inden danskerne skal ned og sætte deres kryds den 1. november, lægge de principper frem, som vi mener, er den rigtige ramme, for hvordan vi kan bevæge os videre af både løn og arbejdsvilkår som et vigtigt parameter,« sagde hun i TV2’s valgdebat søndag aften.