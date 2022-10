Ellemann med klimaerkendelse: Vi var for sent ude

Venstre var for langsom i optrækket på spørgsmålet om klimainitiativer.

Det erkender partiformand Jakob Ellemann-Jensen (V) i en tv-debat på TV2 mellem landets tre statsministerkandidater.

- Jeg synes, at vi har en grøn samvittighed, som vi var for sene til at finde. Vi var for sene i hele den grønne omstilling. Vi var for sene til at tiljuble 70 procentsmålsætningen, siger Jakob Ellemann-Jensen.