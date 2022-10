Men der kommer ingen nye undskyldninger fra statsministeren.

- Jeg har sagt undskyld til landets minkavlerne, og det gør jeg gerne igen. For det var ikke et godt forløb, og jeg er ikke i tvivl om, at det har haft store omkostninger for de mennesker, det har ramt, siger Mette Frederiksen.

- Det betyder ikke, at det var en fejl, at minkene skulle slås ned, tilføjer hun.

Hun uddyber, at Minkkommissionen har konkluderet, at hun ikke var vidende om, at der manglende hjemmel, og at hun i øvrigt har overholdt sin sandhedspligt.