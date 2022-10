Venstre vil sænke husstandes gasafgift til EU's minimum

Konkret foreslår Venstre, at afgiften sænkes til 8,8 øre per kubikmeter naturgas. Det skal gælde fra 1. januar 2023 og i et halvt år frem.

Imens ventes afgiften ifølge partiets beregninger at være godt 2,5 kroner per kubikmeter fra næste år, hvis ikke afgiften sænkes.

Hvor meget det reelt vil betyde for den enkelte husstand, er svært at sige.

- Det kommer an på, hvor meget gas man bruger, siger Troels Lund Poulsen.

- Men det her vil jo betyde, at man tager noget af prisen af den gasudgift, man har. I hvert fald mindst ti procent. Så det her er et skridt i den rigtige retning.