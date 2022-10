Forsvarer for Claus Hjort kræver nævninger i straffesag

Såfremt den kommende justitsminister beslutter at rejse tiltale mod Claus Hjort Frederiksen (V) for at have lækket statshemmeligheder, bør sagen afgøres af et nævningeting.

Det siger forsvareren for den tidligere forsvarsminister til Berlingske. Hans begrundelse for at kræve den særlige behandling af sagen i retten er, at der er tale om en politisk sag.