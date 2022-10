Venstre gør det, De Konservative gør det i stor stil, og nu gør Socialdemokratiet det også.

Lover skattelettelser som en del af valgkampen.

Efter utallige gange at have advaret om skattelettelser og insisteret på i stedet at prioritere velfærden foreslår regeringspartiet bare få dage inde i valgkampen selv at gennemføre skattelettelser for alle danskere i arbejde.