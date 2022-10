Erhvervsliv beder S udvide skatteudspil med flere tiltag

- Fordi man på den måde mere målrettet øger incitamentet til, at flere offentligt ansatte vælger fuldtidsarbejde frem for deltid, siger Emil Fannikke Kiær.

Dansk Erhverv mener, at der skal trækkes i flere håndtag end dem, der er fremlagt i udspillet, for at nå den ønskede effekt.

Organisationen foreslår blandt andet at sænke selskabsskatten fra 22 til 19 procent, en videreførelse af mindrereguleringen af SU og dagpenge samt at sænke indtægtsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft permanent til 360.000 kroner.

Også den liberale tænketank Cepos roser udspillet, som ifølge Cepos vil øge arbejdsudbuddet lidt. Forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget vil dog også øge uligheden lidt, lyder det.

- Vores umiddelbare vurdering er, at det samlede forslag vil være omtrent neutralt for uligheden. Fordi forhøjelsen af det generelle beskæftigelsesfradrag øger uligheden lidt, mens lettelsen for enlige forsørgere går den anden vej, siger Mads Lundby Hansen, cheføkonom i Cepos, i en skriftlig kommentar.

Der er alene tale om et udspil fra Socialdemokratiet, og intet er således endnu vedtaget.