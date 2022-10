S vil spare på jobcentre og give skattelettelser for milliarder

Fire milliarder kroner om året.

Så meget foreslår Socialdemokratiet at sænke skatten på arbejde for alle på arbejdsmarkedet. Det fremgår af et nyt skatteudspil, som regeringspartiet har fremlagt søndag.

Regeringen foreslår konkret at reformere jobcentersystemet, hvilket skal skaffe tre milliarder kroner. Den resterende milliard skal skaffes ved at beskatte, når udenlandske fonde sælger aktier i Danmark og får udbytte af dem.