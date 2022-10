Færøerne får bred opbakning i Folketinget til at flytte valgdato

Det er nemlig en særlig dag på Færøerne, hvor man mindes dem, der har mistet livet på havet.

Det er sket før, at Færøerne har fået lov til at afholde folketingsvalg en anden dag.

I en pressemeddelelse tidligere lørdag oplyste indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S), at det var partiernes gruppeformænd, som var indkaldt til møde.

Mødet blev indkaldt for at sikre, at der var bred opbakning, lød det da fra ministeren.

Efter mødet understreger han, at det ikke får betydning for afholdelsen af valget i Danmark og i Grønland.

Moderaterne er det eneste parti i Folketinget, som ikke stemte for. Partiets formand, Lars Løkke Rasmussen, skriver på Twitter, at det skaber risiko for påvirkning.