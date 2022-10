Hak i politisk troværdighed kan koste tusindvis af stemmer

Hvis en transportminister bliver taget i at køre for hurtigt, eller hvis man taler ivrigt for at sende børn i folkeskolen, men selv sender egne børn i privatskole, fortæller valgforskeren.

Det kan nemlig opleves som hyklerisk.

- Vælgerne er meget bedre til at straffe for det her, end de er til at belønne. Så der kan gå en rum tid, før man vinder det tabte tilbage.

Og bliver man først ramt på troværdigheden, kan det koste dyrt i antallet af stemmer. Kasper Møller Hansen fremhæver daværende V-formand Lars Løkke Rasmussen, der i 2014-2015 kom i problemer i det, der typisk omtales bilagssagen.

Her havde han købt tøj for godt 150.000 på Venstres regning. Tøj, der ikke er en uniform, er skattepligtigt, men Løkke ville ikke fremlægge dokumentation på, at han havde betalt den skat, der skulle til.

- Der kunne vi faktisk se, at helt op til 200.000 stemmer kunne tilskrives den svækkede troværdighed, som Løkke havde i vælgernes øjne, siger valgforskeren.

Det kunne ses ud fra målinger på partiernes og partiledernes troværdighed, herunder om lederne trak partiet ned. Løkke trak ved valget i 2015 meget ned.