»What I got to do to make you want me? What I got to do to be heard? What do I say when it’s all over? Sorry seems to be the hardest word.«

Den britiske sanger Elton John siger det præcist i sin ikoniske kærlighedsballade fra 1976.

Det lille ord ”undskyld”. Det er på én gang magisk og kan få næsten de største skænderier og uenigheder til at gå i glemmebogen – men samtidig kan det også være så utrolig svært at få sagt. Sådan er det i familielivet, sådan er det i parforholdet – og sådan er det i politik.