Færøerne anmoder om at rykke valgdato til 31. oktober

Folketingsvalg på Færøerne er også tidligere blevet afholdt på andre datoer end i Danmark.

Anmodningen om at rykke valgdatoen er dog ikke formelt godkendt endnu.

Sjurdur Skaale, som er et af de to færøske medlemmer af Folketinget, siger til Ritzau, at der er indkaldt til et møde med Mette Frederiksen og den færøske lagmand samt andre repræsentanter fra Færøerne klokken 16 lørdag.