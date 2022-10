Dansk Folkeparti kræver ny milliardhjælp for at pege på Ellemann eller Pape

Et fjerde af forslagene går på, at pensionister, som kun får folkepension, skal have en skattefri ”julecheck” på 2000 kroner.

Dansk Folkeparti peger ikke på finansiering igennem besparelser på andre områder. Men Morten Messerschmidt mener, at regningen godt kan betales.

Han siger ikke, hvem han i stedet vil pege på, hvis Venstre og Konservative ikke vil lave en nye vinterhjælpepakke.

I en skriftlig kommentar til Berlingske siger Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen, at han er enig i, at der skal gøres mere for at hjælpe danskerne.

Men det skal gøres på en måde, som ikke puster til inflationen og så pengene passer.

Samme toner lyder der fra De Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, over for Berlingske.