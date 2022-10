Rød blok udråber Venstres Ørsted-idé som uklog og nærmest vanvittig

- Også salget af Ørsted er vi skeptiske overfor. Vindmøller er i vores bog kritisk infrastruktur, hvor vi har brug for at kunne sikre stabile og sikre forsyningskæder til produktionen.

- Dertil kommer, at staten vil miste de nuværende årlige indtægter fra Ørsted, så vi tvivler også stærkt på Venstres samlede regnestykke, siger R-næstformand Martin Lidegaard.

Han anklager Venstre for ikke at tage ansvar for den grønne omstilling i landbruget.

Den borgerlige tænketank Cepos er enig med Venstre i, at frasalget af Ørsteds vindmølleforretning er det rigtige at gøre. Men indtægten fra salget er anvist til forkerte formål, mener cheføkonom Mads Lundby Hansen:

- Pengene bør ikke bruges på statsstøtte til udvalgte virksomheder, siger han med henvisning til, at 60 milliarder kroner i 2030-planen afsættes til ”grønne projekter”.