Mette Frederiksen fortryder lev med det: Jeg har begået fejl

Statsministeren nævner flere tilfælde, som hun fortryder.

Blandt andet ærgrer hun sig over, at hun og regeringen ikke fandt nogle bedre muligheder for, at pårørende kunne tage afsked med deres døende familiemedlemmer på grund af frygten for coronasmitte.

På hospitaler, hospice og plejehjem.

- Det har gjort et kæmpe indtryk. Det piner mig, siger Frederiksen.

- Vi var så bekymrede for smittespredning, at vi ikke kunne se, hvordan vi kunne gøre det anderledes.

Statsministeren mener også nu, at det var en fejl, da hun på et pressemøde udtalte sætningen, som har forfulgt hende siden: