Løkke finder folkestyret sygt og ordinerer en advokat

Udtalelsen falder, efter at Venstre og De Konservative igen og igen spurgte Socialdemokratiets politiske ordfører, Rasmus Stoklund, tidligere på dagen:

Har Mette Frederiksen begået fejl i håndteringen af sagen om aflivning af mink, hvor der ikke var lovhjemmel til aflivning af alle mink.

Statsministeren har hidtil veget uden om at sige, at hun begik fejl. I stedet har hun konstateret, at der blev begået fejl, og at sagen har fået konsekvenser for en minister og for embedsmænd.

Minksagen er blevet gift for folkestyret, påpeger Lars Løkke Rasmussen under Folketingets åbningsdebat.