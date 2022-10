Da partilederne i onsdagens tv-debat skulle pege på deres foretrukne statsminister, ville Moderaternes Lars Løkke Rasmussen ikke være med.

Mens de andre partiledere forsøgte at tilkendegive deres holdning via et koncept med ja/nej-skilte, stak Løkke hænderne i lommen.

Han står til at få de afgørende mandater, og derfor er det vigtigt at vide, hvad der afgør sagen, når Løkke efter valget tager hænderne op af lommen og beslutter sig. Men hvad er hans pris? Hans krav og ønsker?