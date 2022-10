Statsminister vil prioritere forsvar: Vigtigere end alt andet

Også Liberal Alliances Alex Vanopslagh er parat til at bruge flere penge, mens Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen er ”åben for at se på det”.

- Jeg kommer aldrig til at gå på kompromis med danskernes sikkerhed. Vi har brug for at komme i gang, siger Ellemann, som efterlyser forhandlinger om et nyt forsvarsforlig.

Det nuværende forlig udløber med udgangen af 2023. Regeringens plan har været at vente med de forhandlinger til foråret.

Ellemann pointerer efterfølgende, at klimakrisen er den vigtigste af alle. Gør man ikke noget ved den, vil de yngre generationer ”ikke tilgive os”.

Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, langer ud efter regeringens støttepartier, som ikke ønsker at bruge flere penge på forsvar - end allerede aftalt.