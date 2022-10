Færøerne overvejer at bede om lov til at stemme en anden dag

Det færøske medie, KVF, skriver, at Rigsombudsmanden på Færøerne overvejer at anmode om, at færingerne kan stemme til folketingsvalget på en anden dag end 1. november.

Det skyldes, at 1. november er en sørgedag på Færøerne, hvor man mindes dem, som er omkommet til søs.

Sjúrður Skaale, som er et af de to færøske medlemmer af Folketinget, siger til Ritzau, at rigsombudsmanden påtænker, at spørge om lov til at stemme en anden dag.