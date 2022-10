08/10/2022 KL. 05:00

For abonnenter

Inger Støjbergs valgkamp i Aalborg: Her er Rigsretten noget, man joker med

Inger Støjberg står til at trække hver 10. stemme på valgdagen. En tur med hendes valgbus viser, at mange af hendes vælgere ikke kender hendes politik. Selv afviser hun at fremlægge samlet økonomisk politik, og hun vil ikke svare på konkrete spørgsmål om landbrug, klima og skat.