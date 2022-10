Statsministeren indkalder til pressemøde efter valgrygter

Statsminister Mette Frederiksen (S) indkalder til pressemøde klokken 13.00 på Marienborg, hvor det er forventningen, at hun vil udskrive valg til Folketinget.

I indkaldelsen til pressemøder oplyser Statsministeriet, at statsministeren vil komme med en udtalelse. Det vil ikke være muligt for pressen at stille spørgsmål.