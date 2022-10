Så oprandt dagen, hvor Mette Frederiksen udløste et folketingsvalg.

Socialdemokratiet går noget overraskende selv til valg på at danne en bred regering med partier fra begge sider af midten, annoncerede statsministeren på et pressemøde onsdag. Hidtil har Socialdemokratiets førsteprioritet været at fortsætte som en etpartiregering.