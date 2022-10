Løkke fortryder sin udmelding i voldssag mod Papes ekskæreste

Avisen gennemgår på baggrund af flere interview og en ny videooptagelse forløbet på LA Bar i København.

Ifølge Politiken skulle en optagelse vise, at betjente på stedet ville afslutte sagen med at give slovakken en bøde. Men i stedet endte han med at sidde varetægtsfængslet i 50 dage.

Eksperter peger på, at forløbet har været særdeles usædvanligt. David Sausdal vurderer, at forløbet tyder på indblanding fra højere oppe i systemet.

- At et skøn fra et team bliver omgjort, er meget usædvanligt. Der er sket et eller andet, hvor nogle højere oppe i systemet har været inde at lave en anden vurdering. Det er ikke noget, man ser i forhold til almindelig praksis, siger han.

Lars Løkke Rasmussen afviser, at han eller Statsministeriet havde nogen form for indblanding i sagen.