Løkke fortryder sin udmelding i voldssag mod Pape ekskæreste

Flere eksperter siger til Politiken tirsdag, at ytringer fra flere toppolitikere kan have påvirket gangen i sagen mod en slovakisk skatteadvokat, som overfaldt Josue Medina Vazquez og senere blev dømt for vold.

Avisen gennemgår på baggrund af flere interview og en ny videooptagelse forløbet på LA Bar i København.

Ifølge Politiken skulle en optagelse vise, at betjente på stedet ville afslutte sagen med at give slovakken en bøde. Men i stedet endte han med at sidde varetægtsfængslet i 50 dage.

Lars Løkke Rasmussen afviser, at han eller Statsministeriet havde nogen form for indblanding i sagen.