Blå og røde venter valgudskrivelse onsdag eller torsdag

Daværende statsminister Viggo Kampmann (S) udskrev folketingsvalg i slutningen af sin åbningstale 4. oktober 1960 fra Folketingets talerstol.

Der bliver ingen gentagelse af den valgudskrivelse, tror Sofie Carsten Nielsen, De Radikales politiske leder, som har bragt statsministeren i den pressede situation, hvor hun skal udskrive valg for ikke at få et flertal imod sig.

Tirsdag morgen sagde den radikale leder, at hun er sikker på, at der udskrives valg onsdag.

- Den præcise dag betyder ingenting for mig. Og jeg kan også konstatere, at adskillige kommentatorer har noteret sig, at det bliver onsdag, der bliver udskrevet valg. Og det er helt fint med mig og os, siger Sofie Carsten Nielsen.