Pape vil orientere Folketinget om ministermøder i Caribien

På møderne i 2018 var også daværende socialminister Mai Mercado (K) og daværende udlændinge- og integrationsminister for Venstre Inger Støjberg (DD) til stede.

Også de to opfordres til at oplyse Folketinget om møderne i beretningen.

I beretningen konstateres det også, at møder på eget initiativ med repræsentanter for udenlandske regeringer som dansk minister er ”helt uacceptabelt”.

Et notat fra Lovsekretariatet i Folketinget efter ønske fra Udenrigsudvalget fastslår desuden, at der ikke findes andre eksempler på, at ”et udvalg i en beretning har anmodet en forhenværende minister om at fremkomme med oplysninger”.