03/10/2022 KL. 12:52

For abonnenter

Dyster analyse: Forsvaret kan få brug for nyt milliardløft til at håndtere skærpede trusler

Selv om politikerne allerede har givet Forsvaret et historisk stort milliardløft, er det næppe nok til at håndtere de alvorlige trusler, som tårner sig op for Danmark, advarer en ny sikkerhedspolitisk analyse.