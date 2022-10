Rapport om sikkerhedspolitik: Et nyt jerntæppe er på vej

Et nyt jerntæppe er ved at sænke sig over Europa, og danskerne går en usikker fremtid i møde.

Sådan lyder nogle af konklusionerne i rapporten ”Dansk sikkerhed og forsvar frem mod 2035”, som bliver præsenteret senere mandag, men som DR har set.

Michael Zilmer-Johns, som er protokolchef i Udenrigsministeriet, har stået i spidsen for den gruppe, som har udarbejdet rapporten.