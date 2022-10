Folketinget vil gøre det nemmere at give fodboldfans karantæne

Et flertal af Folketingets partier er blevet enige om at sætte ind over for hooligans ved danske fodboldkampe.

Det skal blandt andet ske ved at styrke den forebyggende indsats over for unge fans og ved at gøre det nemmere at identificere og bortvise folk fra stadion og området omkring stadion.

Politikerne vil også undersøge, om det inden for eksisterende lovgivning er muligt at skærpe straffen for overtrædelser begået i en zone omkring kampe, der er klassificeret som højrisikokampe.