Heri kan man også læse, at man som medarbejder i kommunen ikke skal tage forgivet, at en familie består af en mor og en far. I stedet skal medarbejdere være opmærksomme på at bruge ordene ”medforældre” og ”partner”.

Vejledningen er en del af kommunens samlede LGBT+-politik. Politikken er udarbejdet i samarbejde med Kvinfo og LGBT+ Danmark og blev lanceret i 2019. Dengang var København den første danske by med en sådan politik.

Her blev der lavet regler for, at kommunens blanketter for eksempel skal tage højde for regnbuefamilier. Samtidig blev der sat fokus på, at personalet på byens skoler og institutioner i fremtiden skal være klædt på til at møde børn og unge med LGBT+-spørgsmål.

Også Københavns værtskab for WorldPride i 2021 var en del af den plan. På grund af coronapandemien blev arrangementet sidste år dog med færre deltagere end oprindeligt tænkt.