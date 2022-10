Angrebene betyder, at Danmark står over for et nyt trusselsbillede.

- Vi skal have fantasi til at forestille os, at der kan ske ting, som vi ikke har haft fantasi til at forestille os. Eksempelvis at der sker angreb på en gaslinje lige uden for dansk territorium. Dermed er der også en risiko for hybride angreb og cyberangreb.

- Det er en alvorlig tid for Europa, siger Mette Frederiksen.

Midt i en af de alvorligste sikkerhedskriser for Danmark i lang tid kan statsministeren dog blive tvunget til at udskrive valg. Regeringens støtteparti De Radikale har truet med at vælte regeringen, hvis ikke valget bliver udskrevet ved Folketingets åbning.