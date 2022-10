Regeringen har fundet ekstra millioner til nødlidende busruter

- Det er i det lys, at de 140 millioner kroner skal ses, siger hun.

De regionale trafikselskaber står for at drive de busruter, der krydser kommunegrænser.

Selskaberne står ifølge Stephanie Lose midt i en stor spareøvelse, hvor færre passagerer og stigende brændstofudgifter nogle steder kan betyde lukning af busruter.

- Jeg tror, at vi må være ærlige at sige, at vi ikke kommer til at undgå lukning af busruter.

- Det er så stor en manko, at man nogle steder i landet vil se, at det her vil føre til lukkede busruter.

I Region Midtjylland har man for nyligt besluttet sig for at droppe den mere miljøvenlige biodiesel til fordel for almindelig diesel i de regionale busser.