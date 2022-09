Statsministeren holder møder om gasrør i London og Bruxelles

- Regeringen ser på skaderne på Nord Stream 1 og 2 med den største alvor. Det handler om hele Europas infrastruktur, men alvoren mærkes selvsagt især hos os, da hændelserne er sket i vores nærområde, siger hun i en pressemeddelelse.

Tidligere har statsministeren holdt møder med flere stats- og regeringschefer. Blandt andet et videomøde med den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, og de to andre statsministre i Skandinavien.

- Jeg er i tæt dialog med vores partnere for at drøfte situationen og sikre et tæt samarbejde. Blandt andet om hvordan vi fremadrettet beskytter vores europæiske energiinfrastruktur bedre, siger Mette Frederiksen.