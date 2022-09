Hvordan øger man beskæftigelsen med 3.000 personer?

Slår man op i regeringens nye 2030-plan, er svaret, at pædagoger, sygeplejersker og skolelærere skal have en sygedag mindre om året. Men hvordan man så får det til at ske, står der ikke noget om.

Og det er én af årsagerne til, at planen kritiseres for at være ukonkrete »fugle på taget«. Også når det kommer til finansieringen af regeringens ønsker om nye milliardudgifter, er der usikkerheder i planen.