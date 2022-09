Regeringen vil gøre det strafbart at køre med lattergas i blodet

- Det var skræmmende at høre, hvor stort et problem vi har. Lattergas er farligt at inhalere. Men det gør også trafikken usikker for alle os andre.

En 21-årig vanvidsbilist blev sidste sommer idømt 6 års fængsel, efter han havde påkørt og dræbt en 5-årig pige på Frederiksberg. Retten på Frederiksberg lagde til grund, at han var påvirket af lattergas.

Justitsministeriet skriver i pressemeddelelsen, at flere politikredse i stigende grad oplever problemer med, at bilister sætter sig bag rattet efter at have inhaleret lattergas.