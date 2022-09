Bredt flertal tredobler julehjælp på grund af prisstigninger

- Julen kan være svær for økonomisk klemte familier. Med de stigende priser i år kan det synes helt uoverskueligt også at skulle have råd til juleand og gaver, siger social- og ældreminister Astrid Krag (S) i meddelelsen.

- Julehjælpen er en målrettet hjælpende hånd til udsatte familier, der får mulighed for at give deres børn en jul som klassekammeraterne med en gave under træet og julemad, der er bare lidt ud over det sædvanlige.

- Derfor er jeg rigtig glad for, at vi i år kan tredoble julehjælpen, så de mange økonomisk pressede familier også kan holde jul, siger hun videre.