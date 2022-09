Trods eksploderede gasledninger ved Bornholm vil De Radikale fortsat vælte regeringen i næste uge.

Det får Frie Grønne og Naser Khader til at opfordre De Radikale til at udvise ansvarlighed. Samtidig viser en optælling, at en mistillidsafstemning vil udløse et tæt, dramatisk resultat.