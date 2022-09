Sol og vind skal hjælpes på vej med midlertidige elmaster

- Danmark skal på otte år firedoble elproduktionen fra solceller og vindmøller på land. Det kræver en kæmpe udbygning af elnettet, siger direktør i Energinet Eltransmission Henrik Riis i en pressemeddelelse.

- Sideløbende med at vi udbygger og forstærker elnettet, går vi nu helt nye veje ved at lave midlertidige tilslutninger, så at den grønne strøm kan blive tilsluttet endnu hurtigere, siger han.

Normalt skal solcelleparker og vindmøller tilsluttes højspændingsstationer.

Men mange af de nuværende højspændingsstationer er ifølge Energinet ”fyldt op” og kan ikke tage imod mere elproduktion. Og det kan tage flere år at få udvidet stationerne eller bygget nye.