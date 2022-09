V og K bakker op om Radikales valgtrussel trods situationen i Østersøen

Situationen omkring gaslækagerne på Nord Stream-forbindelserne i Østersøen har Mette Frederiksen kaldt for bevidste handlinger.

Sofie Carsten Nielsen skrev tirsdag aften, at det er ”foruroligende informationer fra Østersøen om Nord Stream 1 og 2 gasrørledningerne”.

Men hun tilføjede:

- Der er både krig og kriser, der skal håndteres længe endnu. Og ja, det kommer til at kræve meget af os. Alle sammen.

- Også derfor har vi ikke brug for en otte måneder lang valgkamp. Vi har brug for et valg. Så vi kan komme videre fra valgkamp. Og løse udfordringerne.

- Allerhelst med en regering på tværs af røde og blå. Vi har brug for sammenhold. I Danmark og Europa.

Ritzau forsøger at få opslaget uddybet.

Støttepartiet Enhedslisten vil ikke kommentere valgkravet efter gaslækkene, men henviser til en artikel fra Berlingske fra starten af september.

Her kalder politisk ordfører Mai Villadsen valgtruslen for ”risikabel”, fordi det risikerer at koste rød blok magten.

Det er endnu uvist, hvem der står bag gaslækagerne i Østersøen, eller hvad motivet er.