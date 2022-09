V bakker op om Radikales valgtrussel trods situationen i Østersøen

- Danmark har de facto været i valgkamp, siden De Radikale gav Mette Frederiksen et ultimatum efter Minkkommissionens voldsomme kritik af statsministeren og hendes ledelse, lyder det fra Løhde.

- Vores land har store udfordringer, som skal løses. Og der er brug for et folketingsvalg, så vi kan få en ny statsminister og borgerlig-liberal regering, som vil tage ansvaret og skabe økonomisk tryghed for danskerne og styre os sikkert igennem energikrisen, tilføjer Løhde.

De Konservative, som i lighed med Venstre går efter at fravriste S-formand Mette Frederiksen statsministerposten, har ingen kommentarer til den radikale melding. Det oplyser politisk ordfører Mette Abildgaard (K).