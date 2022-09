»Jeg har ikke sagt det her før, men jeg tror, noget af den magtkritik, der er, det har at gøre med, at jeg er kvinde,« udtaler hun til kanalen i et længere interview om sit liv og sin politiske rejse.

Mette Frederiksen oplever, at hendes person og handlinger er udsat for mistænkeliggørelse og motivforskning, fortæller hun i interviewet.

»Mistænkeliggørelsen i at en statsminister bruger magten til at varetage nogle interesser i det her samfund, den har vi aldrig hørt før i Danmark. (...) Hvis Jakob (Ellemann-Jensen, red.) eller Søren (Pape Poulsen, red.) bliver statsminister, kommer du heller ikke til at høre den. Selvom de jo træder ind i det samme statsministerium, med den samme grundlov, med de samme regler, med den samme relation til folketinget. Du kommer ikke til at høre den på dem,« siger Mette Frederiksen til P4.